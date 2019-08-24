Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz şarkıları bu kez Datça'da yankılandı
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Mabel Matiz şarkıları bu kez Datça'da yankılandı

24 dakika önce

Mabel Matiz'in Kerki Solfej ile gerçekleştirdiği yaz konserlerinin son durağı Datça oldu.

Mabel Matiz şarkıları bu kez Datça'da yankılandı, System.String[]

Datça Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan başarılı sanatçı, açıkhavayı dolduran dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Datça konseri ile birlikte Kerki Solfej'le gerçekleştirdiği yaz konserlerini noktalayan Mabel Matiz'in sıradaki durağı ise 13 Eylül'de Ankara Vişnelik olacak.

Mabel Matiz Kerki Solfej ile sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

13 Eylül 2019 Cuma Ankara Vişnelik Mabel Matiz

27 Eylül 2019 Cuma Antalya Antalya Sahne Mabel Matiz

2 Ekim 2019 Çarşamba İstanbul Harbiye Mabel Matiz

5 Ekim 2019 Cumartesi Antep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi Mabel Matiz

6 Ekim 2019 Pazar Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz

11 Ekim 2019 Cuma Bursa Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz

Mabel Matiz, Eylül, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:17 Kaynak: Bültenler
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