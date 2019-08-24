Mabel Matiz şarkıları bu kez Datça'da yankılandı

Mabel Matiz Kerki Solfej ile sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Datça konseri ile birlikte Kerki Solfej'le gerçekleştirdiği yaz konserlerini noktalayan Mabel Matiz 'in sıradaki durağı ise 13 Eylül 'de Ankara Vişnelik olacak.

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