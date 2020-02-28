MABEM'de Hedef 10 Bin - Son Dakika
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MABEM'de Hedef 10 Bin

12 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 17 ilçenin MABEM sorumluları ile toplantıda bir araya geldi.

MABEM'de Hedef 10 Bin, System.String[]

2020-2021 yılında öğrenci sayısını 10 bine çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yaz okulu kurslarının faal hale gelmesini ve MABEM'in 12 ay boyunca yaşayan bir eğitim kurumu haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'nin (MABEM) sorumluları ile toplantıda bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tubikoğlu da toplantıda yer aldı. Toplantıda konuşarak Nisan ayında kayıt sürecinin başlatılacağını ve bu nedenle deneme sınavlarının gerçekleştirileceğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "2020-2021 yılında öğrenci sayımızı 10 bin çıkartmayı hedefliyoruz. Şu an da 8 bin civarında öğrencimiz var. Ayrıca yaz okulu kurslarının da faal hale gelmesi ve 12 ay boyunca yaşayan bir eğitim kurumu haline gelmesi hedeflerimiz arasında" dedi.

Vatandaşımıza ve Öğrencilerimize Temas Edin

MABEM'lerin fiziki şartları noktasında ilgili raporları aldığını ve bu noktada çalışmalar olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Yeni yaptığımız gençlik merkezlerinde üst seviyelerdeki eğitim sınıflarımızda ve eğitim olanağı sunuyoruz. Diğer birkaç tane fiziki şartlarında yenilik yapılması gereken yerlerde de hızlı bir şekilde yeniliğe gideceğiz. Sizden ricam hedeflediğimiz 10 bin sayısını ve yüzde 98,5'lik başarımızın devamlılığını hayal olarak görmeyin. Vatandaşımıza ve öğrencilerimize muhakkak temas edin. Bu sayıyı sonuçlandırmış bir şekilde inşallah bu dönemi bitirelim. Bu yıl verdiğimiz hedefe çok şükür geldik" diye konuştu.

"Başarı Durumumuz Çok İyi"

Önümüzdeki dönemde interaktif videolarla eğitim sistemini desteklemeyi düşündüklerini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Artık ülkemiz bu yapıya dönüştü. Bu süreçte bu yenilikten geri kalmamamız gerekiyor. Zaten öğretmenlerimiz çok iyi, kalitemiz ve başarı durumumuz çok iyi. Bu başarının bir üst noktaya getirilmesi konusunda sizlerden de destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:11 Kaynak: Bültenler
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