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MABEM'li Öğrencilerden Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret - Son Dakika

MABEM'li Öğrencilerden Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret

03.09.2021 10:56
MABEM'li Öğrencilerden Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Selendi MABEM'de aldıkları eğitim sonrası LGS ve YKS'de başarı gösteren öğrenciler Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen MABEM başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Selendi MABEM'de aldıkları eğitim sonrasında LGS ve YKS başarı gösteren öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MABEM sorumlusu İlyas Kocademir ve MABEM Rehber Öğretmeni Cennet Sarı ile birlikte Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'a ziyarette bulundu. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Yıldırım, başarı gösteren öğrencilerin ilçe halkı ve kendini mutlu ettiğini dile getirdi. Kaymakam Ali Yıldırım, Selendi MABEM'in kırsal kesimde eğitimde fırsat eşitliği sağladığını ve büyük bir boşluğu doldurduğunu belirterek "Bazı işleri erteleyebilirsiniz ancak eğitim ertelenmez. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan en önemli yatırımdır" dedi.

"Başkan Ergün Eğitime Ayrı Bir Önem Veriyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi MABEM Sorumlusu İlyas Kocademir ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitime ayrı bir önem verdiğini ve bu yüzden 17 ilçede eğitim merkezlerinin açıldığını söyledi. Özellikle pandeminin ilk gününden beri her alanda yaşanılan sıkıntıları giderme noktasında büyük çaba gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi eğitim alanında da öğrencilerin yanında olduğunu söyleyen Kocademir, bu süreçte başkanımızın talimatlarıyla öğrencilere uzaktan eğitim yolu ile hem akademik hem de rehberlik anlamında yardımcı olduklarını dile getirdi. Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk de Selendi'de eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Ali Yıldırım, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MABEM'li Öğrencilerden Kaymakam Yıldırım'a Ziyaret - Son Dakika


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