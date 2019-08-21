MABEM VE MASMEK kayıtları devam ediyor

Merkezde hizmet veren MABEM ve MASMEK kursları için de yeni dönem kayıtları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilgili birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu,kayıt yaptıran veli ve öğrencilerle sohbet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Manisalılara hizmet veren Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinde çalışmalar hakkında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan'dan bilgiler aldı hem personeller ile hem de kayıt yaptırmaya gelen veli ve öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım; "Ana temamız başarı ve halka hizmet"

Kursların başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım; "Başarısıyla gurur duyduğumuz, her yıl üniversitelere, liselere öğrenciler gönderdiğimiz MABEM kurslarımızın yanı sıra MASMEK kurslarımızı ziyaret ettik. Kayıt zamanlarında oluşabilecek sorunları yerinde inceleyerek çözüm aradık. Öğretmen arkadaşlarımızın, sorumlu arkadaşlarımızın, kayıt kabulde bulunan arkadaşlarımızın karşılaştıkları durumlar hakkında bilgi aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de eğitim alanında büyük önem verdiği MABEM kurslarımız ve MASMEK kurslarımız için kayıtlarımız devam ediyor. Bizim ana temamız başarı ve halka hizmet. Biz bu başarımızdan taviz vermeyeceğiz. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum bizden sonra da kendini geliştirerek her yıl üniversitelere kazandırdığı öğrenci sayısını arttırarak gelecek nesillere bu kurumun daha güçlü ilerlemesini sağlayacağız" dedi.

Kayıtlar Devam Ediyor

MABEM ve MASMEK kurslarına katılmak isteyen öğrenci ve vatandaşlar için Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor. 21 Ağustos tarihi itibariyle başlayan MABEM 7. ve 11. sınıflara destek kursu kayıtları 9 Eylül tarihinde sona erecek. 19 Ağustos tarihinde başlayan MASMEK kurslarının ise kayıt süreci devam ediyor.