Mabesem'in Eserleri Sergiye Çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm İşler Atölye Performans Sergisi" açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm İşler Atölye Performans Sergisi" açıldı. Sergide 30 branştan yaklaşık bin eser görücüye çıktı.



Sanat Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen serginin açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, sanatçılar ile sanatseverler katıldı.



Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, sergiye kazandırdıkları eserlerden dolayı sanatçıları tebrik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Torun, "Sanat Merkezimizde resimden müziğe, grafik tasarımdan tezhibe kadar bir çok alanda düzenlenen kurslarımızdan yıllık yaklaşık 5 bin vatandaşımız yararlanmaktadır. Bu genel sergimizde yaklaşık bin eser yer almaktadır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sanat insanı yükseltir, yüceltir. Bir insan sanatsız olamaz" dedi. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.



Tüm İşler Atölye Performans Sergisi, 21-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Sanat Merkezinde ziyarete açık olacak. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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