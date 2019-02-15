Son Dakika Haberleri: Mabesem Kurslarına 2018'De Yaklaşık 6 Bin Kursiyer Katıldı

Mabesem Kurslarına 2018'De Yaklaşık 6 Bin Kursiyer Katıldı

41 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MABESEM, geçtiğimiz yıl da kültür,sanat ve eğitim alanında birçok başarıya imza attı.

Mabesem Kurslarına 2018'De Yaklaşık 6 Bin Kursiyer Katıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kültürel anlamda düzenlediği etkinliklerle Türkiye'nin önde gelen belediyeleri arasında yer almaya devam ediyor.

2018 yılında 5 bin 711 kursiyer sanat merkezlerinde yararlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) 2018 yılında 34 farklı ana branşta89 kurs açtı. Ahşap Boyama, Tezhip, Ebru, Fotoğrafçılık, Keman, Karakalem, Ney, Piyano, Tiyatro, Kil Şekillendirme, Robotik Programlama, Diksiyon, Seramik, Ses Eğitimi, Yan Flüt, Yağlı Boya, Konservatuar gibi alanlarda kurslar açıldı. Açılan kurslara bayanlar daha çok ilgi gösterdi.

Sanat Merkezinde 2018 yılında açılan kurslardan 3 bin 917 bayan, bin 794 erkek ve 50 engelli kursiyer olmak üzere toplamda 5 bin 711 kursiyer faydalandı.

Kursiyerlerin eserleri sanatseverlerle buluştu.

2018 yılında Sanat Merkezinde, eğitim alan kursiyerlerin iş atölyelerinde yapmış olduğu birbirinden güzel ve değerli eserler sergilendi. Sanat Merkezi fuaye alanında 30 branşta yaklaşık bin eser sanatseverler ile buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:22 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Malatya, Güncel
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