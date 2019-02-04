Son Dakika Haberleri: Mabet Sokak'in Adi Dadyan Sokak Olarak Değİşİyor

Mabet Sokak'in Adi Dadyan Sokak Olarak Değİşİyor

1 saat önce

Bakırköylülerin isteğiyle, Bakırköy Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı karar göre; yarın(Salı) saat 14.00'de düzenlenecek törenle Mabet Sokak'ın adı Dadyan Sokak olarak değiştirilecek.

Mabet Sokak'in Adi Dadyan Sokak Olarak Değİşİyor, System.String[]

Zeyinlik Mahallesi'ndeSurp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu'nun bulunduğu Mabet Sokak'ın adı asılacak tabela ile Dadyan Sokak olacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, HovannesDadyan'ınOsmanlı İmparatorluğu zamanında; Beykoz Kağıt Fabrikası, Eyüp Dokuma Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası, Zeytinburnu Demir Fabrikası, İzmit'te Çuha Fabrikası kurarak büyük yararlılıklar gösterdiğini hatırlatarak, " Bakırköylü yurttaşlarımızın talebiyle , Bakırköy Belediye Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız karara göre yarın(Salı) saat 14.00'de Mabet Sokak'ın adını Dadyan Sokak olarak değiştireceğiz. Bu karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün Bakırköylü hemşehrilerimi de yarın düzenlenecek törene davet ediyorum" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:22 Kaynak: Bültenler

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