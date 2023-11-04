Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilk gol konuk takımdan geldi. Bordo-mavililer, 10. dakikada Onuachu ile 1-0 öne geçti.
10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
Son Dakika › Futbol › 10. dakikada geri düşen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika