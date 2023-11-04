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10. dakikada geri düşen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika

10. dakikada geri düşen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

Son Güncelleme: 04.11.2023 19:28

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 10. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin bu sezon kendi sahasında yediği en erken gol oldu.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilk gol konuk takımdan geldi. Bordo-mavililer, 10. dakikada Onuachu ile 1-0 öne geçti.

ONUACHU ATTI

10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON BİR İLK

Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

Maç adeta golle başladı! Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 10. dakikada geri düşen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10. dakikada geri düşen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı - Son Dakika
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