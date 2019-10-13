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Maç bitti kavga başladı

56 dakika önce

- Maç bitti kavga başladı Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktıKAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.

- Maç bitti kavga başladı

Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı

KAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.

Kayseri Argıncık Stadı'ndaki 2 numaralı sahada oynanan Yavuzspor - Başakpınar Belediyespor 1. Amatör Küme maçı sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince saha içi karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Maç bitti kavga başladı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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