Maç bitti, saha karıştı - Son Dakika
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Maç bitti, saha karıştı

27.02.2022 19:14

Kayseri Süper Amatör küme maçında Erciyes Esen Makina ile Kayserigücü karşılaştı.

Kayseri Süper Amatör küme maçında Erciyes Esen Makina ile Kayserigücü karşılaştı. 2-2 biten maç sonrasında kavga çıktı, 3 kırmızı kart gösterildi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 2-2 sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Kayserigücü takımı teknik heyet ve oyuncuları, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bu arada Kayserigücü takımından Eren Torbalı, kendisine hakaret ettiğini söylediği kişiye tepki gösterirken futbol sahası karıştı. Emniyet güçleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Maç sonrasında Emre Öztürk, Mehmet Kahveci, Eren Torbalı maçın hakemi Necati Selçuk Şahin tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem triosu, sahayı polis eşliğinde terk etti. Olaylar da daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Maç bitti, saha karıştı
Maç bitti, saha karıştı
Maç bitti, saha karıştı
Maç bitti, saha karıştı

YORUMLAR
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Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0 Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0

Erciyes, Kayseri, kavga, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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