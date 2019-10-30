Son Dakika Haberleri: Maç bitti, saha savaş alanına döndü
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Maç bitti, saha savaş alanına döndü

2 gün önce

- Maç bitti, saha savaş alanına döndü Persebaya - PSS Sleman maçı sonrası ortalık karıştıİSTANBUL - Endonezya Lig 1'in 25. haftasında Persebaya ile PSS Sleman arasında oynanan derbi maçının ardından büyük olaylar yaşandı.

- Maç bitti, saha savaş alanına döndü

Persebaya - PSS Sleman maçı sonrası ortalık karıştı

İSTANBUL - Endonezya Lig 1'in 25. haftasında Persebaya ile PSS Sleman arasında oynanan derbi maçının ardından büyük olaylar yaşandı. Persebaya taraftarları evlerinde aldıkları 3-2'lik mağlubiyet sonrasında sahaya girerek, reklam panolarını yaktı ve yeşil zemini savaş alanına çevirdi.

Endonezya Lig 1'in 25. haftasında Persebaya sahasında PSS Sleman takımı ile karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesini konuk ekip PSS Sleman'ın 3-2'lik skorla kazanmasının ardından ev sahibi ekibin taraftarları sahaya girerek olaylara sebep oldu. Gelora Dude Tomo Stadı'nın zeminine inen Persebaya taraftarları reklam panolarını yakarak, ortalığı birbirine kattı. Sahaya giren öfkeli grup, bazı futbolculara fiziksel olarak zarar vermek isterken, şans eseri hiçbir sporcunun zarar görmediği ifade edildi. Konuk ekip PSS Sleman medya sorumlusu Gatot Widadko, çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Çok üzgünüz. Bu yaptıkları kendi kulüplerine zarar vermektir. Futbol endüstrisinin ilerlemesi için taraftarlar olgun insanlar olmalı. Kesin olan şey yaptırımlar olacağı" ifadelerini kullandı.

Ligde ev sahibi ekip Persebaya, 9. sırada bulunurken derbinin kazananı PSS Sleman ise 5. sırada yer alıyor.

Maç bitti, saha savaş alanına döndü

Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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