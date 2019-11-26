Son Dakika Haberleri: Mac DeMarco İstanbul'da konser verecek
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Mac DeMarco İstanbul'da konser verecek

6 saat önce

Volkswagen Arena'da 30 Kasım'da konser verecek olan aynı zamanda şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör DeMarco, eserlerinde indie rock, lo-fi, saykodelik pop ve soft rock'tan unsurlar barındırsa da sahnede kendi tarzını ortaya koyan müziğini "jizz jazz" olarak tanımlıyor.

Mac DeMarco İstanbul'da konser verecek, System.String[]

Volkswagen Arena'da 30 Kasım'da konser verecek olan aynı zamanda şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör DeMarco, eserlerinde indie rock, lo-fi, saykodelik pop ve soft rock'tan unsurlar barındırsa da sahnede kendi tarzını ortaya koyan müziğini "jizz jazz" olarak tanımlıyor.


Serra Petale önderliğinde kurulan, dünyanın dört bir yanından üyelere sahip Türk saykodelik rock ezgili indie rock grubu Los Bitchos ise festival kapsamında 19.00'da sahne alacak. Londra'yı merkez alan grup, Carolina Faruolo (gitar), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonnson (bas) ve Nic Crawshaw'dan (davul/perküsyon) oluşuyor.


Festival kapsamında ayrıca DeMarco konseri öncesi şarkıları, albümleri, konserleriyle yerli sahnenin en sevilen isimlerinden ve bir Turgut


Uyar şiirinden aldıkları isimle 2008'de kurulan "Büyük Ev Ablukada", "Fırtınayt" adlı projesini saat 20.30'da dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Volkswagen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:23 
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