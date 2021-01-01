Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Sahadan çıkmak istemeyen köpek, futbolcunun kucağında saha kenarına alındı. Köpeğin dışarı çıkarılmasıyla oyun kaldığı yerden devam etti.

Bolivya Ligi'nde Bloooming ve Nacional Potosi ekipleri karşı karşıya gelirken maçın 65. dakikasında sahanın kenarında bekleyen polis köpeklerinden biri sahaya girdi.

Son Dakika › Spor › Polis köpeği bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika Spor

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