Maç esnasında sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, hastaneye kaldırıldı

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz de sakatlandı.

Sakatlığı nedeniyle Gökhan Gönül'ün kadroda olmadığı Aytemiz Alanyaspor maçında sağ bekte görev yapan Dorukhan, sakatlanarak 73. dakikada yerini Douglas'a bıraktı.

Bu arada Dorukhan, ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Sedyeyle ambulansa kadar getirilen Dorukhan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.