Maç esnasında sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, hastaneye kaldırıldı
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Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz de sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:02 Kaynak: AA
Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz de sakatlandı.
Sakatlığı nedeniyle Gökhan Gönül'ün kadroda olmadığı Aytemiz Alanyaspor maçında sağ bekte görev yapan Dorukhan, sakatlanarak 73. dakikada yerini Douglas'a bıraktı.
Bu arada Dorukhan, ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Sedyeyle ambulansa kadar getirilen Dorukhan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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