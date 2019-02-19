Maç Günü Araçlardan Hırsızlık Yapıyorlardı, Yakalandılar: 3 Tutuklama

Sakaryaspor'un maçı olduğu günlerde stat çevresine bırakılan araçlardan yapılan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Sakaryaspor'un maçı olduğu günlerde stat çevresine bırakılan araçlardan yapılan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk stadyumu çevresinde Sakaryasporun maç günlerinde iki ayrı otomobilde hırsızlık ile motosiklet çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yaptıkları çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren hırsızlık suçundan 8 adet kaydı olan aranması bulunan F.M., (28), hırsızlık suçundan 10 adet kaydı bulunan M.M., (20) ile bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı bulunan E.C., (22) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan operasyonla Adapazarı ilçesinde yakalandı.



Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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