Son Dakika Haberleri: Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı...
Son Dakika Spor Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı...

Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı...

1 saat önce

Isparta'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları'nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik'e destek sloganları attılar.

Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine

Isparta'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları'nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik'e destek sloganları attılar.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı bu kez spor camiasında destekleyen öğrenciler, takımlarına destek için bulundukları tribünden, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attılar.


Isparta'da Doğa Koleji ile Final Okulları arasında yapılan maçlarda, mücadele ön plana çıkarken, 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşma öncesinde Mehmetçik'e tezahürata başlayan öğrenciler, maç boyu TSK'ya destek sloganlarını sürdürdüler. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asker selamı veren Cengiz Ünder için Roma yaptırım uygulamayacak
UEFA, Fransa-Türkiye maçının oynanacağını duyurdu L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]