Maç Öncesi: Bayern Münich vs Real Madrid
21 dakika önce
Real Madrid, sezon öncesi ilk maçında, ABD'deki Los Blancos Uluslararası Şampiyonlar Kupası turunun bir parçası olarak Houston'daki NRG Stadyumu'nda Bayern Münich ile karşı karşıya kaldı.
Real Madrid
, sezon öncesi ilk maçında, ABD'deki Los Blancos Uluslararası Şampiyonlar Kupası turunun bir parçası olarak Houston'daki NRG Stadyumu'nda Bayern Münich ile karşı karşıya kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:05
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