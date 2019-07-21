Son Dakika Haberleri: Maç Öncesi: Bayern Münich vs Real Madrid
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Maç Öncesi: Bayern Münich vs Real Madrid

21 dakika önce

Real Madrid, sezon öncesi ilk maçında, ABD'deki Los Blancos Uluslararası Şampiyonlar Kupası turunun bir parçası olarak Houston'daki NRG Stadyumu'nda Bayern Münich ile karşı karşıya kaldı.

Real Madrid, sezon öncesi ilk maçında, ABD'deki Los Blancos Uluslararası Şampiyonlar Kupası turunun bir parçası olarak Houston'daki NRG Stadyumu'nda Bayern Münich ile karşı karşıya kaldı.
Maç Öncesi: Bayern Münich vs Real Madrid
Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Münih, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:05 
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