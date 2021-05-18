Maç öncesi Beşiktaş kafilesine saldırı

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde stada giden Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren Beşiktaş, maç öncesinde bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Mücadele için otelden hareket eden ve takım otobüsüyle Gürsel Aksel Stadyumu'na doğru giden siyah-beyazlılara bazı kişiler taş yağdırdı. Takım otobüsünde ve takip eden diğer otobüste maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı. - İSTANBUL