Başkan Büyükakın'dan Kocaelispor'a moral ziyareti - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Samsunspor ile zorlu bir maçta karşı karşıya gelecek Kocaelispor'u antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi. Samsunspor maçında yeşil siyahlı ekibe güvendiğini ve ilk galibiyeti alacaklarına inandığını belirten bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Siz değerli futbolcularımızın profesyonel olduğunuzu biliyoruz. Ama başarılı olan profesyonellerin bir yanında da amatör ruh taşıması gerektiğine de inanıyoruz. Ruh olmadan hiçbir başarıda gelmiyor. Sadece çalışmak başarıyı getirmiyor. Kendinizi bir maça fiziksel olarak hazırlayabilirsiniz ancak bir tarafta ruh ve başarı içinde inanç olmalıdır. " dedi.

"ON BEŞ SENELİK BİR PLAN YAPMASINI İSTEMİŞTİK"

Körfez Brunga Tesisleri'nde, Kocaelispor Kulübü Başkan Engin Koyun ve yöneticilerinde hazır bulunduğu birliktelikte, önce tesisleri gezen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenileme çalışmalarını yerinde gören Başkan Büyükakın, antrenman sahasında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcularla bir araya geldi. "Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Kocaelispor tarihi ve büyük bir kulüptür" diyerek yeşil siyahlı futbolculara duygularını ifaden Başkan Büyükakın, "Süper Ligde bile Kocaelispor taraftarının takımını sahiplendiği kulüp sayısı çok azdır. Kıymetli Hocamızla hastaneye yatmadan önce bir araya geldiğimizde kendisine, bu şehre on beş senelik bir plan yapmasını istemiştik. Bu takım bir gün geldiğinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak bir sistemi hayal etmesini istemiştik. Bunun için de tesis ve altyapı konusunda her şeyi hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZE BİZLER ÇOK GÜVENİYORUZ"

Teknik heyetten altyapıdan yetişecek sporcuları bu kente kazandırmasını ve 15 yıllık stratejik bir plan hazırlaması üzerine bir taleplerinin olduğunu bir kez daha belirten Başkan Büyükakın, "Bu nedenle Kocaelispor sadece Süper lige yükselme gibi bir amaçla yetinmesin, Avrupa'da derece yapacak şekilde kendisini geleceğe hazırlasın istedik. Bu vizyonla hareket edilmesini istiyoruz" ifadelerini sarf etti. "Teknik Direktörümüze bizler çok güveniyoruz" diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Kocaelispor yönetim kurulu, hocamızın teknik olarak herhangi bir işine karışmadığını biliyoruz. Tüm teknik kararları hocamız ve ekibi alıyor. Yönetim ve bizler sadece Kocaelispor'un başarıya gide yolda işini kolaylaştırmak için varız. Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım. Siyasetçiyim ama siyasetin gölgesini sizlerin yani Kocaelispor'un üzerine düşürmüyoruz. Sizlerin fedakarlık göstermeniz de gerekmektedir. Sizden beklediğimiz amatörlükte ruh ve inançtır. Yani sizlerden ruh amatörlüğü bekliyoruz" diye konuştu.

"SİZLERDE HOCANIZLA BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAKSINIZ"

"Ben inanıyorum ki çok az kulüpte sizlerle bu tarz konuşmalar yapılır" sözlerini de sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Bu vizyona sizlerinde inanmasını istiyoruz. Birgün Kocaelisporlu olmanın, bu renkler altında oynamanın ayrı bir referans olduğunu sizlerde göreceksiniz. Sizlere de inanıyoruz. Bu kentin fedakar bir taraftarı var. Bu kentin geçmişte başarılı hikayelerinin yanı sıra hüzünlerle dolu hikayeleri de var. O geçmişte ki o hüzünlerle hikayelerin bu kente kimsenin bir daha yaşatmaya hakkı yok. Özellikle taraftarımıza yok. Hodri Meydan gurubu çok zor zamanlarda bile Kocaelispor'un yanından ayrılmamışlardır. Sizden duygusal tepkilerle daha üstün bir performans bekleyebilirler. Anlayışla karşılamanıza arzu ediyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Hocamıza ve ekibine inanıyoruz. Türkiye'nin en iyi hocalarından birisi olduğu inanıyoruz. Başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Sizlerde hocanızla bir başarı hikayesi yazacaksınız. Yönetimde aynı şekilde düşündüğünü biliyoruz" dedi

"BAŞARI HİKAYELERİNE YENİLERİNİ EKLENSİN İSTİYORUZ"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı antrenman öncesi konuşmasını Başkan Büyükakın, "Önümüzde ki süreçte altyapıyı güçlendireceğiz" diyerek şu şekilde tamamladı: "Arkamızda ki tesisler birçok tesislerden daha iyi durumda. Ancak yeterli bulmuyoruz. Çok daha iyi bir tesisi Kocaelispor'a kazandıracağız. Yer bulma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çok daha güzel tesislerimiz olacak. Sizlerde Kocaelispor'la olan başarı hikayelerinizi anlatma şansınız olacak. Bu takımdan bu başarı hikayelerini yazmış birçok insan çıktı. Bu başarı hikayelerine yenilerini eklensin istiyoruz. Sizlere inanıyoruz ve yanındayız. "