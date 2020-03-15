Maç öncesi dezenfektan ikramı - Son Dakika
Son Dakika Spor Maç öncesi dezenfektan ikramı - Son Dakika Spor

Maç öncesi dezenfektan ikramı

6 saat önce

Tokat'ta oynanan TFF 3. Lig maçı öncesinde statta bulunan futbolcu, yönetici ve görevlilerin elleri dezenfektan ile temizlendi.

Maç öncesi dezenfektan ikramı, System.String[]

Tokat'ta oynanan TFF 3. Lig maçı öncesinde statta bulunan futbolcu, yönetici ve görevlilerin elleri dezenfektan ile temizlendi.


Tüm ülkede korona virüs tedbirleri nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Tokatspor TFF 3. Lig'in 28. haftasında sahasında İzmir ekibi 1928 Bucaspor'u konuk etti. Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 15.00'da başlayan maç öncesinde statta bulunan futbolcu, güvenlik güçleri, saha personeli ve kulüp yöneticilerinin elleri dezenfektan ile temizlendi. Tokatspor AŞ Güvenlik Sorumlusu Abdullah Yaman tarafından yapılan dezenfektan ikramı statta bulunan herkese uygulandı. - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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