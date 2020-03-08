Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar - Son Dakika

Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

6 saat önce

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.

Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar, System.String[]

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.


Hakkari Amatör Futbol Ligi'nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi'nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.


Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hakkari, 8 Mart, Futbol, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:33:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]