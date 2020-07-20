Maç öncesi kadroya alındı, Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkardı - Son Dakika

Maç öncesi kadroya alındı, Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkardı

Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda Portekiz takımı Vitoria Setubal'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Emrah Başsan, Erzurum temsilcisinin TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçındaki performansıyla dikkati çekti.

Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda Portekiz takımı Vitoria Setubal'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Emrah Başsan, Erzurum temsilcisinin TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçındaki performansıyla dikkati çekti.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki sezondur forma giyen ve takımının kritik maçında yedekler arasında olması planlanan Emrah, orta saha oyuncusu Obertan'ın sakatlığının nüks etmesi nedeniyle müsabakanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'e alındı.


Takımının 4-1 kazandığı karşılaşmada rakip kaleye 2 gol gönderen Emrah, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci ekip olmasında önemli rol oynadı.


EMRAH: ÇOK ZORLU BİR 34 HAFTA GEÇİRDİK


Deneyimli futbolcu Emrah Başsan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Son maçta stadın tamamen dolmasını ve şampiyonluğu taraftara armağan etmek istediklerini ama salgın nedeniyle bunun kısmet olmadığını ifade eden Başsan, "Çok zorlu bir 34 hafta geçirdik. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşadık ama çok şükür biz kulüp, yönetim, takım olarak çok büyük bir aile olduk. En önemlisi de bence bu. Sonuçta içeride bir aile olunursa, dışarıdan o kaleyi yıkamazsın" ifadelerini kullandı.


Başsan, son maçta güzel bir performans sergilediklerini belirterek, hak ettikleri Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


"HOCA, HAZIR MISIN?' DİYE SORDU"


Obertan'ın sakatlığı nedeniyle son dakikada ilk 11'e alındığını aktaran Emrah Başsan, şöyle konuştu:


"Şampiyonluk maçında bir hocanın sadece 11 futbolcuya ihtiyacı yoktur. Genelde 14 ya da 15 futbolcuya ihtiyacı olabiliyor. Maçtan önce toplantıda hocamızın verdiği kararla ismim açıklanmadığında, ben de ikinci yarı arkadaşlarıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünmüştüm. Obertan'ın ufak bir sakatlığı oldu. Sonrasında hoca 'Hazır mısın?' diye sordu. Ben de her zaman hazır olduğumu söyledim. Bazen futbolcuların hem psikolojik hem de mental anlamda hazır olması gerekiyor. Sonuçta bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Biz burada bir aileyiz. Biz hak ettiğimiz için Süper Lig'e çıktık."


Bir önceki yıl küme düşen takımın bir sonraki yıl aynı lige çıkmasında genelde zorluk yaşandığını anlatan Başsan, kendilerinin de çok zorluklar çektiğini dile getirdi.


Yönetim, teknik heyet ve takım olarak bu zorlukların üstesinden geldiklerini söyleyen Emrah, "Aslında burada önemli olan iyi bir takım kurabilmek. Takımı kurduktan sonra ise samimi olabilmek önemli. Biz gerçekten bu uyumu çok güzel sağladık ve en büyük kozumuz içerideki arkadaşlığımızdı. Ben normalde oynadığım takımlar hakkında sürekli böyle konuşmalar yapmam ama görünen köy kılavuz istemez. Gerçekten içeride güzel bir dostluk yakalamıştık ve herkes birbirini çok iyi tanıdı. Onun sayesinde layık olduğumuz yere çıktık ve başardık. İnşallah Süper Lig'deki durumumuz çok daha iyi olacak. İnşallah bu yıl ki performansımızdan ders alırız" diyerek sözlerini tamamladı.


Erzurumspor Kulübü, Emrah Başsan, Emrah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:36 

Son Dakika Spor Maç öncesi kadroya alındı, Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkardı - Son Dakika Spor
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