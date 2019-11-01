Maç öncesi Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekildi
7 saat önce
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri de farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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