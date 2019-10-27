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Maç önü: Gençlerbirliği - Denizlispor

9 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, üç puan mücadelesinde Başkent'te Denizlispor'u ağırlıyor.

Maç önü: Gençlerbirliği - Denizlispor, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, üç puan mücadelesinde Başkent'te Denizlispor'u ağırlıyor.


Eryaman Stadı'nda 16.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya... Bu mücadeleyi başlangıç saatinden itibaren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebileceksiniz. Maç öncesinde en kritik eksik Denizlispor'da Hugo Rodallega.


İŞTE MUHTEMEL 11'LER


Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Ayite, Sio


Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan


Robert Lewandowski bildiğiniz gibi;

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:12 
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