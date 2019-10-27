Maç önü: Gençlerbirliği - Denizlispor

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, üç puan mücadelesinde Başkent'te Denizlispor'u ağırlıyor.



Eryaman Stadı'nda 16.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya... Bu mücadeleyi başlangıç saatinden itibaren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebileceksiniz. Maç öncesinde en kritik eksik Denizlispor'da Hugo Rodallega.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Ayite, Sio



Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan



Robert Lewandowski bildiğiniz gibi;