Son Dakika Haberleri: Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa
Son Dakika Spor Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa

Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa

20 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.


Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16: 300'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Bu kritik karşılaşmayı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından canlı olarak takip edebilir, tüm detayları bu sayfada bulabilirsiniz.


MUHTEMEL 11'LER


Göztepe: Beto-Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome


Kasımpaşa: Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau (Hafez), Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Mustafa Pektemek


HEDEF ÜST SIRALARA TIRMANIŞ


8 haftası geride kalan ligde Göztepe 12. sırada, Kasımpaşa ise an itibarıyla 8 puanla 16. basamakta.


Robert Lewandowski bildiğiniz gibi;

Kasımpaşa, Bornova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi
Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım Şota'dan Özbekistan'da çifte kupa Şenol Güneş'in güldüren asansör anları! "Ayıp oldu..."

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:33:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]