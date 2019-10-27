Maç önü: Göztepe - Kasımpaşa

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16: 300'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Bu kritik karşılaşmayı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından canlı olarak takip edebilir, tüm detayları bu sayfada bulabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto-Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome
Kasımpaşa: Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau (Hafez), Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Mustafa Pektemek
HEDEF ÜST SIRALARA TIRMANIŞ
8 haftası geride kalan ligde Göztepe 12. sırada, Kasımpaşa ise an itibarıyla 8 puanla 16. basamakta.
Robert Lewandowski bildiğiniz gibi;