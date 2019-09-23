Son Dakika Haberleri: Maç oynanırken Abdullah Avcı'ya şok. Sergen Yalçın...
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Maç oynanırken Abdullah Avcı'ya şok. Sergen Yalçın...

1 saat önce

Beşiktaş'ın 54. dakikada Enzo Crivelli'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından siyah beyazlı tribünlerden protesto tezahüratları geldi.

Maç oynanırken Abdullah Avcı'ya şok. Sergen Yalçın..., System.String[]

Beşiktaş'ın 54. dakikada Enzo Crivelli'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından siyah beyazlı tribünlerden protesto tezahüratları geldi.


Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.


Maç öncesinde de Beşiktaşlı bir grup taraftar kadrolar açıklanırken, Abdullah Avcı'nın ismi anons edildiğinde ıslıklayarak protesto etmişti.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Enzo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:15 
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