Üye Girişi
SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi - Son Dakika

SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi

17.06.2021 15:03

Maç oynanırken sahaya köpek girdiVIDEO YOKErgün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında sahaya giren bir köpek karşılaşmanın durmasına neden oldu.

Maç oynanırken sahaya köpek girdi

VIDEO YOK

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında sahaya giren bir köpek karşılaşmanın durmasına neden oldu. Köpek bir süre sağa sola koştuktan sonra sahadan çıktı ve maç kaldığı yerden devam etti.

Başiskele'de BAL'da mücadele eden Kullarspor ile Değirmenderespor arasında dün Yuvacık Stadı'nda oynanan maçın 25'inci dakikasında sahaya köpek girdi. Hakem oyunu durdururken, sahada yaklaşık 2-3 dakika koşturan sokak köpeğini futbolcular yakalamaya çalıştı. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar köpeği gülümseyerek izledi.

Köpek bir süre koştuktan sonra sahaya girdiği yere yönelerek dışarı çıktı. Köpeğin sahadan çıkmasının ardından maçın hakemi yeniden karşılaşmayı başlattı. Kullarspor karşılaşmayı 4-2 kazandı.

SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi
SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi
SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi
SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi

Amatör Lig, Başiskele, Köpek, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 16:24 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu 16:04 İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti 15:34 Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı         
16:26
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı         
16:02
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement