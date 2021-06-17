SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi

Maç oynanırken sahaya köpek girdi
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Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında sahaya giren bir köpek karşılaşmanın durmasına neden oldu. Köpek bir süre sağa sola koştuktan sonra sahadan çıktı ve maç kaldığı yerden devam etti.
Başiskele'de BAL'da mücadele eden Kullarspor ile Değirmenderespor arasında dün Yuvacık Stadı'nda oynanan maçın 25'inci dakikasında sahaya köpek girdi. Hakem oyunu durdururken, sahada yaklaşık 2-3 dakika koşturan sokak köpeğini futbolcular yakalamaya çalıştı. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar köpeği gülümseyerek izledi.
Köpek bir süre koştuktan sonra sahaya girdiği yere yönelerek dışarı çıktı. Köpeğin sahadan çıkmasının ardından maçın hakemi yeniden karşılaşmayı başlattı. Kullarspor karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Kaynak: DHA
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