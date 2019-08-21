Son Dakika Haberleri: Maç Özeti: FC Nantes Ev Fikstürünü Açıyor Beraberlik
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Maç Özeti: FC Nantes Ev Fikstürünü Açıyor Beraberlik

1 saat önce

2019-20 sezonuna ev sahipliği yapan FC Nantes, Marsilya Olimpiyatları ile berabere kaldı. Mehdi Abeid, FC Nantes'i Imran Louza ile birlikte yaptı.

2019-20 sezonuna ev sahipliği yapan FC Nantes, Marsilya Olimpiyatları ile berabere kaldı. Mehdi Abeid, FC Nantes'i Imran Louza ile birlikte yaptı.
Marsilya, Nantes, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:14 
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