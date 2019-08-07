Maç Özeti: Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupasını Kazandı
1 saat önce
Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupası finalinde Millonarios FC'yi yendi. Burada öne çıkanları göz atın.
Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupası finalinde Millonarios FC'yi yendi. Burada öne çıkanları göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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