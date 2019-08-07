Son Dakika Haberleri: Maç Özeti: Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupasını Kazandı
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Maç Özeti: Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupasını Kazandı

1 saat önce

Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupası finalinde Millonarios FC'yi yendi. Burada öne çıkanları göz atın.

Sportif Cristal U16'lar Bogota Kupası finalinde Millonarios FC'yi yendi. Burada öne çıkanları göz atın.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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