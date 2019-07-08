Maç Özeti: Stoke City 0-1 OM Sezon Öncesi Dostluk
1 saat önce
Lucas Perrin, sezon öncesi İngiltere turnesinde ilk maçında Stoke City U23'leri yenerek Olympique de Marseille adına golü attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
Lucas Perrin, sezon öncesi İngiltere
turnesinde ilk maçında Stoke City
U23'leri yenerek Olympique de Marseille adına golü attı.
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