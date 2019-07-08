Son Dakika Haberleri: Maç Özeti: Stoke City 0-1 OM Sezon Öncesi Dostluk
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Maç Özeti: Stoke City 0-1 OM Sezon Öncesi Dostluk

1 saat önce

Lucas Perrin, sezon öncesi İngiltere turnesinde ilk maçında Stoke City U23'leri yenerek Olympique de Marseille adına golü attı.

Lucas Perrin, sezon öncesi İngiltere turnesinde ilk maçında Stoke City U23'leri yenerek Olympique de Marseille adına golü attı.
Maç Özeti: Stoke City 0-1 OM Sezon Öncesi Dostluk
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Stoke City, İngiltere, Spor
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