Maç özetleri: Arsenal FC 3-0 ACF Fiorentina
1 saat önce
Eddie Nketiah'ın ayağı ve Joe Willock'un geç golü, Arsenal'in Kuzey Carolina'daki Bank of America stadyumundaki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci zaferini mühürledi.
Eddie Nketiah'ın ayağı ve Joe Willock'un geç golü, Arsenal
'in Kuzey Carolina
'daki Bank of America stadyumundaki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci zaferini mühürledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05
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