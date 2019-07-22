Son Dakika Haberleri: Maç özetleri: Arsenal FC 3-0 ACF Fiorentina
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Maç özetleri: Arsenal FC 3-0 ACF Fiorentina

1 saat önce

Eddie Nketiah'ın ayağı ve Joe Willock'un geç golü, Arsenal'in Kuzey Carolina'daki Bank of America stadyumundaki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci zaferini mühürledi.

Eddie Nketiah'ın ayağı ve Joe Willock'un geç golü, Arsenal'in Kuzey Carolina'daki Bank of America stadyumundaki Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci zaferini mühürledi.
Maç özetleri: Arsenal FC 3-0 ACF Fiorentina
Kuzey Carolina, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05 
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