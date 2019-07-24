Maç özetleri: FC Bayern Vs. AC Milan 1-0
1 saat önce
FC Bayern Salı gecesi AC Milan'ı 1-0 mağlup etti. Leon Goretzka, Bayern'in Audi Yaz Turu'ndaki son Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında ilk yarıdan kısa bir süre önce kazananı kazandı. Bavyeralılar hedef olarak Manuel Neuer ve Joshua Kimmich, Niklas Süle, Benjamin Pavard ve Alphonso Davies ile arka arkaya başladı. Corentin Tolisso, Jann-Fiete Arp ile tek golcü oyuncusu Thomas Müller, Goretzka, Renato Sanches ve Kingsley Coman'ın orta tarlasını demirledi.
FC Bayern Salı gecesi AC Milan
'ı 1-0 mağlup etti. Leon
Goretzka, Bayern'in Audi
Yaz Turu'ndaki son Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında ilk yarıdan kısa bir süre önce kazananı kazandı. Bavyeralılar hedef olarak Manuel Neuer
ve Joshua Kimmich, Niklas Süle, Benjamin Pavard ve Alphonso Davies ile arka arkaya başladı. Corentin Tolisso
, Jann-Fiete Arp ile tek golcü oyuncusu Thomas Müller
, Goretzka, Renato Sanches ve Kingsley Coman'ın orta tarlasını demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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