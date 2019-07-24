Son Dakika Haberleri: Maç özetleri: FC Bayern Vs. AC Milan 1-0
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Maç özetleri: FC Bayern Vs. AC Milan 1-0

1 saat önce

FC Bayern Salı gecesi AC Milan'ı 1-0 mağlup etti. Leon Goretzka, Bayern'in Audi Yaz Turu'ndaki son Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında ilk yarıdan kısa bir süre önce kazananı kazandı. Bavyeralılar hedef olarak Manuel Neuer ve Joshua Kimmich, Niklas Süle, Benjamin Pavard ve Alphonso Davies ile arka arkaya başladı. Corentin Tolisso, Jann-Fiete Arp ile tek golcü oyuncusu Thomas Müller, Goretzka, Renato Sanches ve Kingsley Coman'ın orta tarlasını demirledi.

FC Bayern Salı gecesi AC Milan'ı 1-0 mağlup etti. Leon Goretzka, Bayern'in Audi Yaz Turu'ndaki son Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında ilk yarıdan kısa bir süre önce kazananı kazandı. Bavyeralılar hedef olarak Manuel Neuer ve Joshua Kimmich, Niklas Süle, Benjamin Pavard ve Alphonso Davies ile arka arkaya başladı. Corentin Tolisso, Jann-Fiete Arp ile tek golcü oyuncusu Thomas Müller, Goretzka, Renato Sanches ve Kingsley Coman'ın orta tarlasını demirledi.
Maç özetleri: FC Bayern Vs. AC Milan 1-0
Milan, Audi, Leon, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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