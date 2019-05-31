Maç özetleri: Lindau Vs FC Bayern
21 dakika önce
SpVgg Lindau’nun 100. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak, FC Bayern, sezon sonu dostu bir etkinlik için geleneksel Bavyera kulübünü ziyaret etti. 4-2 mağlubiyeti, ev sahibi için unutulmaz bir olaydan vazgeçmedi ve FCB için harika bir sezon için iyi bir son oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:06
SpVgg Lindau
'nun 100. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak, FC Bayern, sezon sonu dostu bir etkinlik için geleneksel Bavyera
kulübünü ziyaret etti. 4-2 mağlubiyeti, ev sahibi için unutulmaz bir olaydan vazgeçmedi ve FCB için harika bir sezon için iyi bir son oldu.
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