Son Dakika Haberleri: Maç özetleri: Lindau Vs FC Bayern
Son Dakika Spor Haber

Maç özetleri: Lindau Vs FC Bayern

21 dakika önce

SpVgg Lindau’nun 100. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak, FC Bayern, sezon sonu dostu bir etkinlik için geleneksel Bavyera kulübünü ziyaret etti. 4-2 mağlubiyeti, ev sahibi için unutulmaz bir olaydan vazgeçmedi ve FCB için harika bir sezon için iyi bir son oldu.

SpVgg Lindau'nun 100. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak, FC Bayern, sezon sonu dostu bir etkinlik için geleneksel Bavyera kulübünü ziyaret etti. 4-2 mağlubiyeti, ev sahibi için unutulmaz bir olaydan vazgeçmedi ve FCB için harika bir sezon için iyi bir son oldu.
Maç özetleri: Lindau Vs FC Bayern
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:06 
Bavyera, Lindau, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kardeşini yanan araçtan kurtaran 10 yaşındaki kahraman Kenan'a madalya verildi Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü Espor Türkiye Şampiyonu BAU Raiders oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maç özetleri: Lindau Vs FC Bayern
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]