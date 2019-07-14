Maç özetleri: Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo
2 saat önce
Sporting Cristal'ın Peru Primera División'daki Sport Huancayo'ya karşı kazandığı 3-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Sporting Cristal'ın Peru Primera División'daki Sport Huancayo'ya karşı kazandığı 3-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05
Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı! Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor Jose Sosa, Mario Gomez ile Trabzonspor'da buluşmak istiyor İspanyol basını, Arda'nın Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı