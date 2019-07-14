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Maç özetleri: Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo

2 saat önce

Sporting Cristal'ın Peru Primera División'daki Sport Huancayo'ya karşı kazandığı 3-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.

Sporting Cristal'ın Peru Primera División'daki Sport Huancayo'ya karşı kazandığı 3-0 galibiyetten en son haberlere bir göz atın.
Maç özetleri: Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05 
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