Maç seyircisine korona virüs engeli - Son Dakika

Maç seyircisine korona virüs engeli
6 saat önce
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.
(İHA)
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