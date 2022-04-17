Maç sırasında fenalaşan veteran kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Maç sırasında fenalaşan veteran kaleci hayatını kaybetti

17.04.2022 22:19
Maç sırasında fenalaşan veteran kaleci hayatını kaybetti

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.

Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.

YORUMLAR
500
Perde arkası: Liverpool'un Portekiz'e son yolculuğu Perde arkası: Liverpool'un Portekiz'e son yolculuğu Horozkent, Aydın'ı da yenerek grup liderliğini garantiledi Horozkent, Aydın'ı da yenerek grup liderliğini garantiledi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6

Bodrum, Futbol, Eylül, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maç sırasında fenalaşan veteran kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Ukrayna'dan müzakerelerle ilgili uyarı geldi: "Mariupol kırmızı çizgi olabilir"
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip sahada! Son dakikalar nefes kesiyor
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
20:26 BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken sözler! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında: En çok hak eden kişi Kılıçdaroğlu'dur
20:14 Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 22:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Maç sırasında fenalaşan veteran kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement