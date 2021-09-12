Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı

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Manchester United - Newcastle maçında ilginç bir protesto eylemi yaşandı. Cumhuriyet'in aktardığı haberde; stadyumun üzerinde dolaşmaya başlayan bir uçağın kuyruğuna bağlı olan pankartta, " Kathryn Mayorga'ya inanın" yazdığı görüldü.

RONALDO REDDEDİYOR

37 yaşındaki Kathryn Mayorga, ünlü futbolcuyu, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçluyor. Ronaldo ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

FEMİNİST GRUP YAPTI İDDİASI

The Sun'a göre Mayorga, "Geçmiş acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin, gelecekteki acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat olarak da 18 milyon sterlin olmak üzere toplam 56 milyon sterlin tazminat talep ediyor." Bu da oyuncunun yaklaşık iki yıllık kazancına tekabül ediyor.

İngiliz basınına göre, protesto gösterisi feminist Level Up grubu tarafından organize edildi.