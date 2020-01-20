Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart - Son Dakika

Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi.

Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi.

Osmaneli İlçe Stadı'nda dünkü 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 1299 Bilecik Edebali Spor maçı sırasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütü ile sahaya indi.

Sahaya inmesine şaşıran sporcu ve yan hakemlerin alkışıyla inişini tamamlayan Kırlı'ya, maçın orta hakemi şaka niyetli kırmızı kart gösterdi.

Seyirciler hakem ve yamaç paraşütçüsünü bir süre alkışladı.

Maç, Kırlı'nın sahadan çıkmasının ardından devam etti.

Karşılaşma 1308 Osmaneli Belediye Spor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Osmaneli, Bilecik, Kırlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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