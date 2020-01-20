Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi - Son Dakika
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Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi

6 saat önce

BİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasında yamaç paraşütüyle sahaya inen Hakan Kırlı, kırmızı kart gösteren maçın hakemince sahadan çıkarıldı.

Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi, System.String[]

BİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasında yamaç paraşütüyle sahaya inen Hakan Kırlı, kırmızı kart gösteren maçın hakemince sahadan çıkarıldı. Kırlı, sahaya şov amacıyla indiğini hakemin de esprili bir şekilde kırmızı kart gösterdiğini söyledi" dedi.

Bilecik 1'inci Amatör Ligi 15'nci hafta maçında dün 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor, Osmaneli ilçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandığı sırada, taraftarların şaşkın bakışları arasında paraşüt sporcusu Hakan Kırlı sahaya yamaç paraşütüyle iniş yaptı. Maçın hakemi, Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Kırlı yamaç paraşütünü toplayıp sahadan çıkarken, taraftarlar ise alkışlayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Şov amacıyla sahaya iniş yaptığını ifade eden Kırlı, "Bugün güzel ilçemde uçuşlar yaptık. Hava çok güzeldi. Futbol sahasına inip, bir de kırmızı kart görmek çok daha güzeldi" dedi.

Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor'un 4-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.


Bilecik, Kırlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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