Son Dakika Haberleri: Maç Sonrası Başlayan Sopalı Kavga, Biber Gazı ile Bitti

Maç Sonrası Başlayan Sopalı Kavga, Biber Gazı ile Bitti

1 saat önce

Tokat'ta pazar günü oynanan Topçamspor-Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonrasında kavga çıktı.

Maç Sonrası Başlayan Sopalı Kavga, Biber Gazı ile Bitti, System.String[]
Tokat'ta pazar günü oynanan Topçamspor-Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonrasında kavga çıktı. Kavga görüntülerde elinde sopa ile futbolculara saldırmaya çalışan bir şahıs da dikkat çekti.

Tokat'ta geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonunda kavga çıktı. Her iki takımın futbolcuları ve teknik personelinin karıştığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Tokat'ta Uzunburun mevkinde dış sentetik sahada oynanan karşılaşmada Topçamspor, rakibi Erbaa Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte sahada bulunan futbolcular arasında başlayan sözlü münakaşa kavgaya dönüştü. Kavga her iki takımın teknik personeli ve futbolcularının da karışmasıyla büyüdü. Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin biber gazı ile müdahalesi sonrası sona eren kavga, amatör kameralara yansıdı. Görüntülere elinde sopa bulunan bir kişinin futbolculara saldırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Sakinleştirilen taraflar, polis kontrolünde soyunma odalarına gönderildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Tokat, kavga, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatyaspor Maçında Sarı Kart Gören Hasan Ali Kaldırım, Göztepe Maçında Yok! Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile Yolları Ayırma Kararı Aldı Fenerbahçe, Nicolas Castillo Transferini Bitirmek Üzere
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:54:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maç Sonrası Başlayan Sopalı Kavga, Biber Gazı ile Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]