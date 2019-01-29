Maç Sonrası Başlayan Sopalı Kavga, Biber Gazı ile Bitti

Tokat'ta pazar günü oynanan Topçamspor-Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonrasında kavga çıktı.

Tokat'ta pazar günü oynanan Topçamspor-Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonrasında kavga çıktı. Kavga görüntülerde elinde sopa ile futbolculara saldırmaya çalışan bir şahıs da dikkat çekti.



Tokat'ta geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor amatör lig maçı sonunda kavga çıktı. Her iki takımın futbolcuları ve teknik personelinin karıştığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Tokat'ta Uzunburun mevkinde dış sentetik sahada oynanan karşılaşmada Topçamspor, rakibi Erbaa Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte sahada bulunan futbolcular arasında başlayan sözlü münakaşa kavgaya dönüştü. Kavga her iki takımın teknik personeli ve futbolcularının da karışmasıyla büyüdü. Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin biber gazı ile müdahalesi sonrası sona eren kavga, amatör kameralara yansıdı. Görüntülere elinde sopa bulunan bir kişinin futbolculara saldırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Sakinleştirilen taraflar, polis kontrolünde soyunma odalarına gönderildi. - TOKAT

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