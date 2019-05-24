Maç sonrası çıkan arbede kamerada: 4 gözaltı
6 saat önce
Maç sonrası çıkan arbede kamerada: 4 gözaltı Çıkan olaylarda 4 taraftar gözaltına alındı KOCAELİ - Ergene Velimeşespor'un Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçı sonrası polis ve Nevşehirli taraftarlar arasında arbede çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:01 Kaynak: İHA
Maç sonrası çıkan arbede kamerada: 4 gözaltı
Çıkan olaylarda 4 taraftar gözaltına alındı KOCAELİ - Ergene
Velimeşespor'un Nevşehir
Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF
2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçı sonrası polis ve Nevşehirli taraftarlar arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda 4 taraftar gözaltına alındı.
TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli
Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Tekirdağ
temsilcisi Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig'e yükselirken Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile polis arasında maç sonu arbede çıktı. Stadyum otopark alanında çıkan arbedede taraftarlardan bazıları yaralanırken 4 taraftar ise gözaltına alındı. Olaylar sonrası taraftarların yaralandığını öğrenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
, karakola giderek taraftarlar hakkında bilgi aldı. Sağlık kontrollerinin ardından karakola götürülen taraftarların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi
Otagar'da Küçük Tuvaletini Yapan Müzisyen Meydan Dayağı Yedi!
Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı
İşte Gri Kategoride Aranan Teröristin Yakalandıktan Sonraki İlk Fotoğrafı