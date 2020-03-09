Maç sonrası futbolculara bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Maç sonrası futbolculara bıçaklı saldırı

6 saat önce

Deplasmanda Tepecikspor ile karşılaştığı maç sonrası Payassporlu futbolcular bıçaklı saldırıya uğradı.

Maç sonrası futbolculara bıçaklı saldırı, System.String[]

Deplasmanda Tepecikspor ile karşılaştığı maç sonrası Payassporlu futbolcular bıçaklı saldırıya uğradı.

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Payasspor deplasmanda Tepecikspor ile karşılaştı. Tepeciksporlu olduğu düşünülen bir grup taraftar maçın başından sonuna kadar saldırgan tavırları ile dikkat çekti. 20. dakikada Payasspor taraftarına saldıran bu grup, maçın ardında soyunma odasını basarak Payassporlu futbolculara bıçakla saldırdı. Pek çok yerinden yaralanan futbolcuların bazılarının bağlarının koptuğu aktarıldı.

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Payasspor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, gerekli hukuki sürecin başladığını aktararak, "Saha içinde futbolcuların bir kavgası olmadı. Bizim Tepecikspor yönetimi ile de bir kavgamız olmadı. Olayın ardından zaten Tepecikspor Kulübü de bizi arayarak, üzüntülerini iletti ve olayı takip edeceklerini söylediler. Bu Tepecikspor taraftarı oldukları iddia edilen grup maçın 20. dakikasında bizim taraftarlarımıza saldırdı. Tribünde gerginlik çıkardılar. Maçın ardında da soyunma odasını bastılar. Futbolcularımızı bıçakla yaraladılar. Futbolcularımızın bazılarının bağları koptu. Olay sonrası federasyon da bizimle temasa geçip konuyu yakından takip edeceklerini aktardılar. Konuya ilişkin hukuki süreç de başlatıldı. Biz şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça nasıl çıkacağız onu düşünüyoruz" dedi.

(İHA)

Tepecikspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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