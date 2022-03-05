Maç sonrası gerginlik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maç sonrası gerginlik yaşandı

05.03.2022 16:54
Maç sonrası gerginlik yaşandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan ve misafir takım Ergene Velimeşe Spor'un 0-1 galip geldiği maç sonrasında gerginlik yaşandı.

Ev sahibi takımın sporcuları soyunma odasına giderken taraftarla tartıştı. Taraftarlara bir futbolcunun küfrettiği iddiası üzerine sporculardan bazıları ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın tepkisi ve futbolcuların karşılık vermesi üzerine tribünlerin önünde ortalık karıştı. Polis ekipleri taraftar ile sporcuların arasına girerek, sporcuları soyunma odasına girmeleri konusunda uyardı.

Yönetim ve sporcular aleyhine taraftarların sloganlar atması sonrasında, polis tarafından uzaklaştırdı. - ADIYAMAN

Maç sonrası gerginlik yaşandı
Maç sonrası gerginlik yaşandı

YORUMLAR
500
Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti Son dakika: Adıyaman'da meydana gelen kaza 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maç sonrası gerginlik yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 17:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Maç sonrası gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement