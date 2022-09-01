AK Partili bir başkan daha polislere saldırdı! O anlar kamerada

Y.K.'nın etrafa ateş ettiği tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, yaşanan arbede, panik ve dehşet anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Maç sonrası saha karşıtı: Halı sahada silahla dehşet saçtı - Son Dakika

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