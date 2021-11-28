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Maç sonrası yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

28.11.2021 16:18
Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda oynanan maç sonrasında sporcular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda oynanan maç sonrasında sporcular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Adıyaman merkez Sümerevler Futbol Sahasında Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi C Grubunda olan Özyediyaman Spor ile Çınar Spor takımları karşı karşıya geldi. 90 dakika oynanan maçın bitimiyle birlikte sahada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran futbolculara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve kulüp yöneticilerini sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Maç sonrası yumruklar havada uçuştu
Maç sonrası yumruklar havada uçuştu
Maç sonrası yumruklar havada uçuştu

Adıyaman, Futbol, Polis, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maç sonrası yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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