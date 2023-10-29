Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendiği maç sonunda ev sahibi futbolcular ve emniyet güçleri arasında tartışma çıktı.
Pendiksporlu taraftarın gözaltına alınmasına öfkelenen futbolcular Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ, görevli polislerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Taraftarlarının gözaltına alınmasına sert tepki gösteren İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ı teknik heyet ve idareciler zor sakinleştirdi. İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ın polislere "Neden gözaltına alıyorsunuz?" dediği duyuldu.
Son Dakika › Hukuk › Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı - Son Dakika