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Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı - Son Dakika

Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı

Son Güncelleme: 29.10.2023 22:54

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 5-0 yendiği maç sonrasında tartışma çıktı. Ev sahibi Pendikspor'un futbolcuları, taraftarın gözaltına alınması üzerine emniyet güçleriyle tartışma yaşadı. Futbolcular İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ın tepkisine, teknik heyet ve idareciler araya girerek durumun sakinleşmesini sağladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendiği maç sonunda ev sahibi futbolcular ve emniyet güçleri arasında tartışma çıktı.

FUTBOLCULAR POLİSLE TARTIŞTI

Pendiksporlu taraftarın gözaltına alınmasına öfkelenen futbolcular Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ, görevli polislerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

"NEDEN GÖZALTINA ALIYORSUNUZ?"

Taraftarlarının gözaltına alınmasına sert tepki gösteren İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ı teknik heyet ve idareciler zor sakinleştirdi. İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ın polislere "Neden gözaltına alıyorsunuz?" dediği duyuldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sonu ortalık karıştı! Pendiksporlu futbolcular polisle tartıştı - Son Dakika
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