Maç sonu röportajında şoku yaşadı! Aston Villa'nın 22 yaşındaki stoperi Ezri Konsa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Maç sonu röportajında şoku yaşadı! Aston Villa'nın 22 yaşındaki stoperi Ezri Konsa... - Son Dakika Spor

Maç sonu röportajında şoku yaşadı! Aston Villa'nın 22 yaşındaki stoperi Ezri Konsa...

6 saat önce

Bu bir ilandırPremier Lig'de Liverpool zirveyi parselledi ve hiç de yıkılacak gibi durmuyor ama kümede kalma savaşı son haftalara kadar sürecek gibi duruyor.

Maç sonu röportajında şoku yaşadı! Aston Villa'nın 22 yaşındaki stoperi Ezri Konsa..., System.String[]

Bu bir ilandır


Premier Lig'de Liverpool zirveyi parselledi ve hiç de yıkılacak gibi durmuyor ama kümede kalma savaşı son haftalara kadar sürecek gibi duruyor.


2 haftalık galibiyet hasreti Aston Villa'yı bir anda düşme potasına sokmuştu, hatta Watford karşısında 1-0 da yenik duruma düşünce işler çıkmaza giriyor gibiydi ama 90+5'te gelen golle kazanıp Burnley'yi altlarına aldılar ve biraz olsun rahatladılar.


KONSA, GALİBİYET GOLÜNÜN MINGS'E YAZILDIĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI!


Takım ruhu, galibiyet golünü takım arkadaşın atsa da sevinmektir değil mi?


Aston Villa'nın 22 yaşındaki genç stoperi Ezri Konsa, 90+5'te ceza sahası içinde önünde kalan topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi ama maç sonu, golün Tyrone Mings'e yazıldığını öğrenince bir anda olduğu yere çöktü.


Konsa'nın kariyerindeki ilk Premier Lig golü olacaktı.


Sıralamada üzerine çıktıkları Burnley ise, bu akşam Manchester United karşısında ter dökecek.


Kırmızı Şeytanlar'da Pogba, Lindelöf, McTominay ve Rojo'dan sonra Rashford da sakatlandı. Burnley'de ise Barnes sakat, bu sezon deplasmanda oynadıkları 11 maçın sadece 2'sini kazanabildiler.


Aston Villa, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:07 
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