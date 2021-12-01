MAÇ SONUCUNU TAHMİN EDEN TALİHLER ÖDÜLLERİNİ ALDI - Son Dakika

SAMSUNSPOR-ADANASPOR MAÇ SONUCUNU TAHMİN EDEN TALİHLER ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN DEMİRTAŞ'IN ELİNDEN ALDI

BEN BİLİRİM DİYEN 5 TALİHLİ ATATÜRK İMZALI SAMSUNSPOR FORMASINI TESLİM ALDI

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çekilişle Samsunspor'un Atatürk'lü imzalı formasının kazanan 5 talihliye hediyelerini verdi.

Samsunspor- Adanaspor maçının skorunu tahmin eden talihliler şanlı armalı formayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın elinden aldı. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelen Samsunspor'un maç sonuçlarını "Ben bilirim diyorsan skoru tahmin et formayı kazan" etkinliği ile İlkadımTV ve İlkadım Belediyesi sosyal medya hesapların üzerinden katılım sağlayan katılımcılar arasında doğru skoru tahmin eden 5 kişiye yapılacak çekiliş ile 5 adet forma hediye edileceği duyuruldu. Yapılan çekiliş sonrası skoru doğru tahmin eden Arif Kaya, Aykut Çayır, ÜmitZafer Zengin, Kezban Toprak, Şevket Gece adlı talihliler ödüllerine kavuştu.

Formayı almaya hak kazanan talihlerini makamında kabul eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 5 talihliye Samsunspor'un yeni sezon formasını takdim etti. Samsunspor forma takdimi sonrası Başkan Demirtaş forma kazanan şanslı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Samsunspor'umuzun her zaman yanındayız"

Ödül takdim töreni sonrası bir konuşma yapan Başkan Demirtaş, Şehrimizin takımı Yılport Samsunspor'umuzun her zaman yanındayız. Süper Lig yolunda bu senede takımımıza başarılar diliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya katılan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum" dedi.