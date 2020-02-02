Maç sonunda gerginlik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Maç sonunda gerginlik yaşandı - Son Dakika Spor

Maç sonunda gerginlik yaşandı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup'ta Kilis Belediyespor-Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.

Maç sonunda gerginlik yaşandı, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup'ta Kilis Belediyespor- Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.


Kilis Belediyespor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü. Araya Gaziantep Ankassporlu yöneticiler ile bazı sporcular girerek, gerginliği önlemeye çalıştı. Gaziantep Ankassporlu futbolcular, soyunma odasına giderken de gerginlik çıkarmaları üzerine polis devreye girerek olay çıkmasını engelledi. - KİLİS

Gaziantep, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1
Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ile geçti Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maç sonunda gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]