Maç sonunda Şenol Güneş ve futbolculara destek
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Kasımpaşa maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:25 Kaynak: İHA
maçıyla birlikte Beşiktaş
'taki kariyerini noktalayan Şenol Güneş
'e siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından destek verdi. Taraftarlar maçın ardından takımı tribünlere çağırdı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Kasımpaşa maçıyla birlikte sona ererken, siyah-beyazlı taraftarlar 4 yıldır takımın başında bulunan tecrübeli teknik adama maçın sonunda destek verdi. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte stat hoparlöründen 'Güle güle sana, yolun açık olsun' şarkısı çaldı. Maçın bitiminde tribünler Vida ve Atiba'ya tezahüratlarda bulunurken, takımın soyunma odasına gitmesi sonrasında taraftarlar 'Oğuzhan, takımı buraya getir' ve 'Beşiktaş'ım el ele, hep beraber tribüne' tezahüratları yaptı.
(Bozhan Memiş/İHA)
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